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    Гендиректор «Пари НН»: Считаю, что мы можем избежать стыковых матчей

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    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о турнирном положении команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    «В клубе понимают нынешнюю ситуацию, сложную ситуацию. Мы понимает, что нужно брать очки, добиваться результата и выходить из этой ситуации. Шесть очков от 12 места — это немного.

    Мы спортивный клуб, мы ставим максимальные задачи. Сейчас задача догнать и занять 11-12 место. Считаю, что это возможно. Если не займет, то будет добиваться результата в стыковых матчах», — сказал Измайлов СЭ.

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    • «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 19-ю очками в активе. Команда отстает от 12-й строчки, которая позволит избежать стыковые матчи, на 6 очков.

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