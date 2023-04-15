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    Слуцкий: «Пари НН» не избежать стыковых матчей

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    Известный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал слова нового главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, который ранее заявил, что нижегородская команда не вылетит из РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Это правильный посыл игрокам. Когда приходишь в команду, которая терпит несколько неудач подряд, необходимо транслировать уверенность и понимание того, что все будет хорошо.

    Наверняка Сергей Николаевич в это верит, и это посыл абсолютно всем — игрокам, болельщикам.

  • Юран: Обещал и болельщикам, и губернатору, что «Пари НН» будет играть в РПЛ
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    • Вылететь напрямую будет сложно из-за турнирного положения "Торпедо" и "Химок", у "Пари НН" есть шестиочковый запас.

    Это очень много, учитывая, что "Химки" и "Торпедо" набрали только по 13 очков.

    Стыковых матчей, скорее всего, "Пари НН" не избежать, и у Юрана есть опыт проведения таких встреч. Думаю, он имел в виду, что через стыковые матчи "Пари НН" останется в РПЛ», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Динамо» — «Пари НН»

    «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится с московским «Динамо». Игра пройдет 15 апреля в Москве, начало — в 14:00 мск.

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