Слуцкий: «Пари НН» не избежать стыковых матчей

Известный тренерпрокомментировал слова нового главного тренера «Пари НН», который ранее заявил, что нижегородская команда не вылетит из РПЛ.

«Это правильный посыл игрокам. Когда приходишь в команду, которая терпит несколько неудач подряд, необходимо транслировать уверенность и понимание того, что все будет хорошо.

Наверняка Сергей Николаевич в это верит, и это посыл абсолютно всем — игрокам, болельщикам.

Вылететь напрямую будет сложно из-за турнирного положения "Торпедо" и "Химок", у "Пари НН" есть шестиочковый запас.

Это очень много, учитывая, что "Химки" и "Торпедо" набрали только по 13 очков.

Стыковых матчей, скорее всего, "Пари НН" не избежать, и у Юрана есть опыт проведения таких встреч. Думаю, он имел в виду, что через стыковые матчи "Пари НН" останется в РПЛ», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Динамо» — «Пари НН»

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится с московским «Динамо». Игра пройдет 15 апреля в Москве, начало — в 14:00 мск.