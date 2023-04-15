15 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в 23-м туре российской Премьер-лиги столичное «Динамо» сыграет против нижегородского клуба «Пари». Начало — в 14:00 по мск. «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

С 36 набранными очкам «Динамо» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на шестой строке. Отставание от третьей позиции составляет шесть пунктов.

«Сине-белые» за 22 проведенные игры смогли выиграть в десяти из них, а также по шесть раз играли вничью и уступали. Забить смогли 39 голов, а пропустил на десять мячей меньше.

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На прошлой неделе столичный коллектив провел две игры. Сперва он вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти «Акрону» из Первой лиги, а затем в рамках чемпионата в дерби расписал мировую со «Спартаком» 3:3.

Всего же за шесть последних встреч в различных турнирах «динамовцы» смогли выиграть в основное время только раз, три поединка они еще свели вничью и дважды уступали.

Календарь и таблица РПЛ

В чемпионате «Динамо» проиграло свой последний домашний поединок, а перед этим московская команда выиграла четыре подряд матча в родных стенах.

«Пари НН»

С 19 набранными очками «Пари» находится в зоне переходных матчей, на 13 месте. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов, а прямой вылет опережает на шесть баллов.

Нижегородцы за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять встреч, четыре поединка они еще отыграли вничью и 13 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 24:44.

Все свои пять матчей чемпионата после зимнего перерыв «небесно-голубые» проиграли, забив в этих играх только два мяча. В минувшем туре они уступили на выезде 1:3 «Краснодару».

За шесть последних выездных встреч в рамках первенства страны клуб из Нижнего Новгорода проиграл в четырех из них при одном выигрыше и одной мировой.

Между собой эти клубы провели четыре игры, две из которых выиграли «динамовцы», раз сильнее оказались нижегородцы и раз была ничья, состоявшаяся в первом круге этого чемпионата — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.60.

На викторию «Пари НН» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.35.

Прогнозируем, что нижегородцы смогут прервать свою негативную серию, отобрав очки у «динамовцев», которые в своем последнем отрезке смотрятся неубедительно.

Также ожидаем от этой игры весьма результативного исхода и обмена голами. Так что еще рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют: да.