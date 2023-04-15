«Динамо»
С 36 набранными очкам «Динамо» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на шестой строке. Отставание от третьей позиции составляет шесть пунктов.
«Сине-белые» за 22 проведенные игры смогли выиграть в десяти из них, а также по шесть раз играли вничью и уступали. Забить смогли 39 голов, а пропустил на десять мячей меньше.
Коэффициенты матча Динамо — Пари НН
На прошлой неделе столичный коллектив провел две игры. Сперва он вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти «Акрону» из Первой лиги, а затем в рамках чемпионата в дерби расписал мировую со «Спартаком» 3:3.
Всего же за шесть последних встреч в различных турнирах «динамовцы» смогли выиграть в основное время только раз, три поединка они еще свели вничью и дважды уступали.
В чемпионате «Динамо» проиграло свой последний домашний поединок, а перед этим московская команда выиграла четыре подряд матча в родных стенах.
«Пари НН»
С 19 набранными очками «Пари» находится в зоне переходных матчей, на 13 месте. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов, а прямой вылет опережает на шесть баллов.
Нижегородцы за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять встреч, четыре поединка они еще отыграли вничью и 13 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 24:44.
Все свои пять матчей чемпионата после зимнего перерыв «небесно-голубые» проиграли, забив в этих играх только два мяча. В минувшем туре они уступили на выезде 1:3 «Краснодару».
За шесть последних выездных встреч в рамках первенства страны клуб из Нижнего Новгорода проиграл в четырех из них при одном выигрыше и одной мировой.
Между собой эти клубы провели четыре игры, две из которых выиграли «динамовцы», раз сильнее оказались нижегородцы и раз была ничья, состоявшаяся в первом круге этого чемпионата — 2:2.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.60.
На викторию «Пари НН» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.35.
Прогнозируем, что нижегородцы смогут прервать свою негативную серию, отобрав очки у «динамовцев», которые в своем последнем отрезке смотрятся неубедительно.
Также ожидаем от этой игры весьма результативного исхода и обмена голами. Так что еще рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют: да.