Юран: Обещал и болельщикам, и губернатору, что «Пари НН» будет играть в РПЛ

Главный тренервысказался относительно первых дней, проведенных у руля команды из Нижнего Новгорода.

«Четыре дня у нас прошло активно. И лично пообщался с игроками, и командные беседы проводили. Команду до этого знал и видел, играл против "Пари НН". У нас выстраиваются отношения, что эти футболисты могут играть, все идет от головы. Осталось девять туров, мы должны на пределе и на максимуме действовать. Я уверен, что у нас получится.

Обещал и болельщикам, и губернатору, что команда будет играть в РПЛ, времени маловато, но я же не в хоккее, это футбол. Ситуации похожие были. Нормальная подготовка, понимание есть, зачем и почему мы сюда приехали. За четыре дня есть очень неплохой контакт с игроками.

Ситуацию с малой результативностью исправим обязательно. Я не знаю, почему команда не забивала, я тогда не был в команде, не знаю, какие были требования к игрокам. Мне сложно это комментировать», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».