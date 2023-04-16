ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ
  • 07:28
    • Овечкин назвал главную причину провального сезона «Вашингтона»
  • 07:15
    • Мюллер о проблемах «Баварии»: Мы шокированы своей игрой
    Все новости спорта

    Аршавин: «Сочи» надо усилиться игроками, а не перебирать тренеров

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи РПЛ Футбол России
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах «Сочи».

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    В 23-м туре чемпионата России «Сочи» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:2). За несколько дней до игры клуб объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

    «Тренеры меняются, а игра и результат остаются. "Сочи" не смог восполнить те потери, к которым имеет отношение и "Зенит". Потому что, когда забрали Родригао и Кассьерру, то там пришел Мещанинов, но это не те замены.

    Если взять вместе Джорджевича, Мелкадзе и Сарвели, они не смогли заменить одного Кассьерру.

  • Нобоа признался, что ему грустно из-за ухода Бердыева
  • Читайте по теме

    • Поэтому, думаю, "Сочи", если они хотят быть там, где были гол назад — на втором месте, надо усилиться именно игроками, а не перебирать тренеров», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» дать бой «Зениту»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • «Локо» привезет балл из Оренбурга
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.88
    •
  • Еще одна победа в копилку «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Руне — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры