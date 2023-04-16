Аршавин: «Сочи» надо усилиться игроками, а не перебирать тренеров

Бывший капитан сборной Россииподелился мнением о проблемах

В 23-м туре чемпионата России «Сочи» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:2). За несколько дней до игры клуб объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Тренеры меняются, а игра и результат остаются. "Сочи" не смог восполнить те потери, к которым имеет отношение и "Зенит". Потому что, когда забрали Родригао и Кассьерру, то там пришел Мещанинов, но это не те замены.

Если взять вместе Джорджевича, Мелкадзе и Сарвели, они не смогли заменить одного Кассьерру.

Поэтому, думаю, "Сочи", если они хотят быть там, где были гол назад — на втором месте, надо усилиться именно игроками, а не перебирать тренеров», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».