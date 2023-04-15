Нобоа признался, что ему грустно из-за ухода Бердыева

Полузащитникпрокомментировал поединок против(0:2).

«Получилось то же самое, что и в других играх. Моменты есть, мы играем хорошо. У нашего соперника один момент — и они его используют. С "Оренбургом" так было, с "Крыльями", и сейчас тоже.

Мы стараемся быть где‑то близко к пятерке, быть как можно выше. Мы играем очень хорошо, моменты есть. Но в какой‑то момент мы теряем концентрацию, соперник создает что‑то и сразу забивает. У нас проблема только эта, в обороне.

Уход Бердыева? Видно на поле, что ситуация сложная. Тренеры меняются, всё нестабильно. Поэтому нам нужно концентрироваться на следующей игре. Я не тренер, не могу сказать. Мы играли хорошо, не было только результата, прям как и сегодня. Но мы не могли забивать. Грустно, конечно, грустно. Ситуация непонятная. Думали, доработает до конца», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.