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    Хохлов: Не получились переходные фазы игры, когда мы теряли мяч

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поединок против «Краснодара» (0:2).

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Многое получилось, что планировали. Контроль мяча с разворотами, хорошие взаимодействия. Не получились переходные фазы игры, когда мы теряли мяч. Знали, что "Краснодар" хорошо выбегает в быстрые атаки, на это реакции немного не хватило.

    Хочется, чтобы инициатива всегда была на нашей стороне, мы будем над этим работать. Больше дело в психологии, этот момент нам придется улучшать. Уставать начали обе команды. Если уставал "Краснодар", значит, в одном компоненте, о котором мы говорили до игры, правильно сыграли. Хотели оставить их без мяча, заставить больше бегать, тратить силы сменами направления, но у нас силы не безграничны, при переходе из обороны в атаку "Краснодар" оказался быстрее нас», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

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    • Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.

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