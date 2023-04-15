Хохлов: Не получились переходные фазы игры, когда мы теряли мяч

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поединок против(0:2).

«Многое получилось, что планировали. Контроль мяча с разворотами, хорошие взаимодействия. Не получились переходные фазы игры, когда мы теряли мяч. Знали, что "Краснодар" хорошо выбегает в быстрые атаки, на это реакции немного не хватило.

Хочется, чтобы инициатива всегда была на нашей стороне, мы будем над этим работать. Больше дело в психологии, этот момент нам придется улучшать. Уставать начали обе команды. Если уставал "Краснодар", значит, в одном компоненте, о котором мы говорили до игры, правильно сыграли. Хотели оставить их без мяча, заставить больше бегать, тратить силы сменами направления, но у нас силы не безграничны, при переходе из обороны в атаку "Краснодар" оказался быстрее нас», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.