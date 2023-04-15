Ивич: У нас есть слабости, надо их исправлять, это наша философия

Наставниквысказался относительно победы над(2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые прибыли сюда, чтобы нас поддержать, для нас это много значит. Мы хотим выигрывать каждый матч, это наша цель. Мы вернемся домой с чувством победы.

Второй раз мы играли с командой, которая поменяла тренера. Это непростая задача, потому что есть определенные неожиданности, надо к этому адаптироваться. Необходимо улучшать свою игру. У нас есть слабости, надо их исправлять, это наша философия. Самое главное — победа. Мы контролировали ритм, доминировали на поле, удовлетворены матчем и хотим продолжать в том же духе», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.