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    Абаскаль: Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты

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    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дал свой комментарий относительно победы над «Торпедо» (2:1).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу.

    Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили.

    Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер. Когда надо было тащить команду вперед, он сделал это, проявил лидерские качества», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает 3-е место с 45 очками на счету. «Торпедо» с 13 баллами идет на 16-м месте.

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