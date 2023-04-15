Абаскаль: Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты

Наставникдал свой комментарий относительно победы над(2:1).

«Нужно принимать трудности, для нас был сложный момент по ходу матча. Мы должны были завершать раньше, у нас были моменты. Но матч складывался именно так, в футболе так бывает, ребята показали себя очень хорошо в этой ситуации. Все проявили самоотдачу.

Мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Это долгожданная победа, мы ее точно заслужили.

Зобнин не входит в список пенальтистов. Сегодня он как капитан показал характер. Когда надо было тащить команду вперед, он сделал это, проявил лидерские качества», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 3-е место с 45 очками на счету. «Торпедо» с 13 баллами идет на 16-м месте.