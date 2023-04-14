Шунин о матче с «Пари НН»: Все понимают серьезность встречи, будем играть на победу

Голкиперподелился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура российской Премьер-лиги с

«Понятно, что у соперника сменился тренер, но мы должны играть от себя, показывать свой футбол. Мы готовимся. Не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграем мы.

Концентрация максимальная, на каждой тренировке все ребята выкладываются на максимум.

Все понимают серьезность матча. В последних встречах мы не набрали то количество очков, которое должны были. Будем играть на победу», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. Встреча между московской командой и «Пари НН» состоится 15 апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.