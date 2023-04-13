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    Сазонов: В «Зените» Дзюба умолял меня, чтобы я не убил его

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    Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов признался, что в «Зените» у него был максимально агрессивный стиль игры.

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    «Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: "Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях". Но мне ведь доказывать надо было.

    Так что мочил всех, и даже своих.

    Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!», — приводит слова Сазонова Sport24.

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    • В текущем сезоне Сазонов провел в чемпионате России 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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