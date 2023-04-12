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    Дзюба: Слуцкий стал для меня по-настоящему близким другом

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своей дружбе с известным тренером Леонидом Слуцким.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Слуцкий — по-настоящему близкий друг. Мы часто с ним видимся, пересекаемся, постоянно на связи. Я тяжелый на подъем, но люблю всякое такое, повеселиться, а он в этом плане непоседа.

    Сейчас у него достаточно времени, он во многих проектах снимается. И он часто меня куда-нибудь зовет, приглашает, или мы идем с ним на какие-то шоу, выступаем. Или просто я прихожу как гость, насладиться, посмеяться.

    В моей жизни очень большое значение имеет юмор. Это мое расслабление. Может, это и звучит как-то неправильно, но люди должны периодически немного отдыхать, в том числе и от семьи, от детей, особенно когда ты все время проводишь с ними. Мне нужно такое, чтобы можно было расслабиться, посмеяться, подурачиться, похохмить, поприкалываться.

    И Слуцкий — один из немногих, кто обладает потрясающим чувством юмора, которое мне по душе. Нам с ним нравится не только стандартный юмор, но и черный. В нашем лексиконе его очень много.

    Смогли бы мы найти общий язык в одной команде? Это очень интересный вопрос. Мы о нем как раз очень долго дискутировали, когда он был в Казани, а я приезжал к нему тренироваться. На тот момент мы уже были друзьями. И тогда обсуждали всерьез, что я могу остаться в команде. Если бы не получилась та заграничная поездка, то наверняка я бы выбрал "Рубин". Только из-за наших дружеских отношений, потому что я хотел максимально помочь его команде. Мы с ним пришли к мнению, что это было бы не совсем просто, но мы бы справились.

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    • У нас никогда не было со Слуцким проблем в плане субординации. Если ему что-то надо мне сказать, он не из робкого десятка — "напихает". Дружба есть дружба, но я даже сейчас не могу позволить обратиться к нему не на "Вы". Если мы общаемся в формате шоу, конечно, я могу позволить себе, как многие подумают, что-то лишнее. Но у нас все четко: он ни на что не обижается, я ни на что не обижаюсь. Мы бы смогли легко коммуницировать, уверен», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «железнодорожников».

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