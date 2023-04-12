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    Дзюба: Для меня Москва всегда была номером один — это лучший город в мире

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал Москву своим любимым городом.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее Дзюба выступал за питерский «Зенит».

    «Москвич в первом поколении — я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части все равно был в Москве.

    Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

    Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжелый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно.

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    • Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

    Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «железнодорожников».

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