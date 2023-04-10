Дзюба: Не хочется общаться с журналистами. Выигрываешь — король, проигрываешь — ты мертвый

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Зенита» (1:2) рассказал, почему у него нет желания общаться с журналистами.

«Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый. Устал.

У нас есть команда, а в командном виде спорта все зависит от коллектива, а он у нас очень хороший.

Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в "Локомотиве". У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», — написал Дзюба в своих соцсетях.

Ранее в «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой.