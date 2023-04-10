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    Дзюба: Не хочется общаться с журналистами. Выигрываешь — король, проигрываешь — ты мертвый

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Зенита» (1:2) рассказал, почему у него нет желания общаться с журналистами.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Решил здесь [в социальных сетях] сказать, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый. Устал.

  • Дзюба извинился перед болельщиками за игру в матче с «Зенитом»
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    Я рад, что нахожусь здесь, безумно счастлив, что оказался в "Локомотиве". У меня нет обид или еще чего-то. Я наслаждаюсь футболом», — написал Дзюба в своих соцсетях.

    Ранее в «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой.

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