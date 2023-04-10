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    В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

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    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, планирует ли его клуб продлевать контракт с Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Мы не делали предварительное предложение Дзюбе по контракту.

    С Дзюбой договорились, что будем обсуждать продление контракта в конце сезона. Придерживаемся этого. Боимся ли, что его перехватят? "Локо" — боевая единица, ему нравится находиться у нас. Мы первый выбор для него? Он и сам говорил об этом в интервью, мне кажется. Решение будет летом.

    Дзюбу нельзя назвать одним из самых низкооплачиваемых игроков Локомотива. По месячной зарплате сегодня у него средний уровень в клубе.

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    Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав контракт до конца текущего сезона. В пяти матчах РПЛ 34-летний футболист забил шесть мячей.

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