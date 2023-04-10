В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

«Мы не делали предварительное предложение Дзюбе по контракту.
С Дзюбой договорились, что будем обсуждать продление контракта в конце сезона. Придерживаемся этого. Боимся ли, что его перехватят? "Локо" — боевая единица, ему нравится находиться у нас. Мы первый выбор для него? Он и сам говорил об этом в интервью, мне кажется. Решение будет летом.
Дзюбу нельзя назвать одним из самых низкооплачиваемых игроков Локомотива. По месячной зарплате сегодня у него средний уровень в клубе.
Контракты Миранчука, Баринова и Жемалетдинова? Уверен, мы найдем решение, которое устроит всех. Хотим, чтобы они остались в клубе. Идет работа. Контракт Вани Игнатьева? Время покажет», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав контракт до конца текущего сезона. В пяти матчах РПЛ 34-летний футболист забил шесть мячей.