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    Дзюба извинился перед болельщиками за игру в матче с «Зенитом»

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принес извинения болельщикам команды за свою игру в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру.

    Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», — написал Дзюба в социальной сети.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За «Локомотив» он играет с февраля этого года.

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