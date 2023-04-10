Дзюба извинился перед болельщиками за игру в матче с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива»принес извинения болельщикам команды за свою игру в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, теплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру.

Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», — написал Дзюба в социальной сети.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За «Локомотив» он играет с февраля этого года.