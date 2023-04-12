Пиоли о матче с «Наполи» в ЛЧ: Обе команды буду мотивированны, все хотят выйти в полуфинал

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «россонери» и

«Мне не кажется, что "Милан" ощущает меньше давления, чем "Наполи". Обе команды будут мотивированны, все хотят выйти в полуфинал. "Наполи" забил больше всех в Лиге чемпионов.

Я не буду предполагать, что сделает Спаллетти в отсутствие травмированных. Не знаю, как его игроки будут располагаться на поле», — цитирует Пиоли Football Italia.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи» состоится 12 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.