Пиоли заявил, что «Милан» полностью готов к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана»прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы спокойны, потому что знаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом, понимая, какие трудности нас ждут. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, и мы хотим показать свою лучшую игру.

"Милан" обладает фантастической историей успеха в Лиге чемпионов. Однако, в то же время на протяжении нескольких лет нам не удавалось даже квалифицироваться сюда.

Этот матч очень важен. Нам уже удалось добиться большего, чем в прошлом сезоне. Теперь мы постараемся выйти в следующий раунд, но понимаем, что "Наполи" очень силен. На данном этапе соревнования вы встречаетесь только с сильными соперниками. И нам придется приложить все имеющиеся силы, чтобы постараться пройти дальше», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

«Милан» примет «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля на стадионе «Сан-Сиро». Эксперты LiveSport сделали прогнозы на эту игру, которые доступны здесь и здесь.