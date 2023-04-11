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    Пиоли заявил, что «Милан» полностью готов к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы спокойны, потому что знаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом, понимая, какие трудности нас ждут. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, и мы хотим показать свою лучшую игру.

    "Милан" обладает фантастической историей успеха в Лиге чемпионов. Однако, в то же время на протяжении нескольких лет нам не удавалось даже квалифицироваться сюда.

    Этот матч очень важен. Нам уже удалось добиться большего, чем в прошлом сезоне. Теперь мы постараемся выйти в следующий раунд, но понимаем, что "Наполи" очень силен. На данном этапе соревнования вы встречаетесь только с сильными соперниками. И нам придется приложить все имеющиеся силы, чтобы постараться пройти дальше», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    «Милан» примет «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля на стадионе «Сан-Сиро». Эксперты LiveSport сделали прогнозы на эту игру, которые доступны здесь и здесь.

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