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    «Милан» — «Наполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Миланом» и «Наполи»

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    «Милан» — «Наполи»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сан-Сиро» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов сойдутся две итальянские команды — «Милан» и «Наполи». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Россонери» пробились в четвертьфинал главного европейского турнира впервые с 2012 года. 11 лет назад «Милан» на этой стадии встречался с «Барселоной» и по сумме двух встреч уступил каталонцам со счетом 1:3 (0:0 дома и 1:3 в гостях).

    В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира подопечные Стефано Пиоли играли с лондонским «Тоттенхэмом». В первом матче в Италии «Милан» одержал минимальную победу, благодаря голу Диаса на 7-й минуте. Вторая встреча в Лондоне прошла без голов и «красно-черные» добыли долгожданную путевку в четвертьфинал.

    В Серии А «Милан» идет на 4-й позиции, набрав 52 очка в 29-ти матчах. В крайнем туре чемпионата «россонери» на домашней арене не справились дома с «Эмполи», завершив встречу в нулевую ничью (0:0).

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    «Наполи»

    Неаполитанский клуб впервые в истории сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов. В предыдущем розыгрыше турнира «Наполи» завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Барселоне» (2:4).

    Пробиться в 1/4 финала нынешнего розыгрыша турнира «Наполи» помогла победа над действующим обладателем трофея Лиги Европы — франкфуртским «Айнтрахтом». Подопечные Лучано Спаллетти оказались сильнее в обоих матчах (2:0 в гостях и 3:0 дома) и пробились в восьмерку сильнейших команд турнира.

    В Серии А «Наполи» мчит к своему первому чемпионству за 33 года. Команда Спаллетти набрала 74 очка в 29-ти матчах и на 16 баллов опережает идущий вторым «Лацио». В крайнем туре чемпионата неаполитанский клуб на выезде одержал победу над «Лечче» (2:1).

    Личные встречи

    2 апреля команды встречались между собой в рамках 28-го тура Серии А, где «Милан» оформил разгромную победу на выезде (4:0). Всего за 10 последних матчей на счету «россонери» 4 победы, «Наполи» выиграл 3 встречи и еще трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Наполи» с коэффициентом 1.90.

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