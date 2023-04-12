Дзюба: Все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают

Нападающий «Локомотива»поделился мнением о своих голах за «железнодорожников» в текущем чемпионате России.

Дзюба провел в РПЛ за «Локомотив» пять матчей, в которых забил шесть мячей.

«Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал.

Если брать по важности, по эмоциональности, то гол "Краснодару", наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный — это прям нечто особенное.

В Ростове действительно ощущал, что будет хет-трик. А в Нижнем меня немного сковывал определенный дискомфорт в организме. Семакина Сергея Николаевича тоже здесь выделю, как и весь медицинский штаб, вместе с доктором, Вячеславовичем (Игорь Калюжный — прим.). Они меня прям подготовили к этой игре, в непростой ситуации. Я вышел, отыграл.

За хет-триком можно было погнаться, если бы я был полностью готов. К тому же, был полумоментик, но я решил поделиться с Сережей, потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Локомотива».