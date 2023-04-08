«Милан» — «Эмполи»: счет матча 0:0

так и не смогли открыть счет (0:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

На 89-й минуте встречи хозяева могли вырвать победу благодаря голу нападающего Оливье Жиру. Арбитр воспользовался системой Var и принял решение отменить забитый мяч.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Эмполи 0:0 Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 62'), Малик Тшау, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Томмазо Побега, Алексис Салемакерс (Шарль Де Кетеларе, 84'), Исмаэль Беннасер (Браим Диас, 62'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 70'), Дивок Ориги (Оливье Жиру, 70') Эмполи: Роберто Пикколи (Мартин Сатриано, 88'), Франческо Капуто (Николо Камбьяги, 64'), Томмазо Бальданци (Николас Хаас, 78'), Филиппо Бандинелли (Альберто Грасси, 64'), Рэзван Марин (Либерато Кэкачей, 78'), Якопо Фаццини, Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Кони де Винтер, Тайронн Эбюэхи, Самуэле Перизан Предупреждения: Николо Камбьяги (90 + 3'), Мартин Сатриано (90 + 4')

После этого матча «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 52 очками в активе. «Эмполи» располагается на 14-й строчке (32).