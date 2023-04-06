Филимонов: Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции

Бывший вратарь «Спартака»признался, что не видит смысла в переходе из

«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции.

Ничего глобально не поменяется. Все равно будет давление на нас.

Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.