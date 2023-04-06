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    Филимонов: Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА ФИФА
    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов признался, что не видит смысла в переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Александр Филимонов
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    Александр Филимонов

    «Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию — это тот же тупик и те же санкции.

    Ничего глобально не поменяется. Все равно будет давление на нас.

    Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

    В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

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