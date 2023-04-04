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    Юран — о «Пари НН»: Самое главное — здесь парни бойцы, они хотят играть

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    Новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему принял предложение возглавить нижегородский клуб.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Самое главное — здесь парни бойцы, они хотят играть.

    Когда поступило предложение от руководства, встретился с генеральным директором и губернатором. Понятны задачи, с большим удовольствием принял предложение. Нравится город и болельщики, спорт тут развивается, — приводит слова Юрана "Матч ТВ".

    Предыдущим местом работы Сергея Юрана были "Химки", которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" с 19 очками занимает 13-е место. В следующем туре нижегородцы 9 апреля сыграют в гостях с "Краснодаром".

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