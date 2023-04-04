Маслов: «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор

Защитникпрокомментировал поражение от(1:2) в матче Кубка России.

«Не получалось выйти из обороны в атаку. "Урал" нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть. Соболев фактурный нападающий, он может помочь.

Не было еще никакого разговора с Абаскалем. Возможно, решили сделать это позднее, чтобы не идти по горячим следам.

Команды стали действовать по-другому против нас. Стиль изменился, но когда ты не выигрываешь — это неприятно», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.