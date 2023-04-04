ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан РоджерсПочему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета
  • 19:06
    • «Динамо» — «Акрон»: стартовые составы команд
  • 19:00
    • «Урал» переиграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Кейта Бальде после поражения от «Урала» заявил, что гордится командой

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Урал Спартак
    Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде дал свой комментарий относительно поединка Кубка России против «Урала» (1:2).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я не могу сказать, что полностью счастлив, потому что моя команда проиграла. Моя задача — помогать команде голами. Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда.

    Я горжусь командой. Во втором тайме мы здорово бились — у нас были моменты. Может быть, не хватило удачи и везения, но мы мощно провели второй тайм.

    Мы не вылетели из Кубка. Мы продолжаем бороться, потому что мы — команда. Надо биться дальше, использовать свои шансы. "Спартаку" в Кубке дальше надо играть так, как должен играть Спартак», — приводит слова Кейта Бальде «Чемпионат».

  • Сунгатулин рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»
  • Читайте по теме

    • Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры