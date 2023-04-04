Кейта Бальде после поражения от «Урала» заявил, что гордится командой

Нападающий московскогодал свой комментарий относительно поединка Кубка России против(1:2).

«Я не могу сказать, что полностью счастлив, потому что моя команда проиграла. Моя задача — помогать команде голами. Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда.

Я горжусь командой. Во втором тайме мы здорово бились — у нас были моменты. Может быть, не хватило удачи и везения, но мы мощно провели второй тайм.

Мы не вылетели из Кубка. Мы продолжаем бороться, потому что мы — команда. Надо биться дальше, использовать свои шансы. "Спартаку" в Кубке дальше надо играть так, как должен играть Спартак», — приводит слова Кейта Бальде «Чемпионат».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.