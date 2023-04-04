Сунгатулин рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Спартака»

Полузащитникдал свой комментарий относительно победы над(2:1) в Кубке России.

«Классно, что забил бывшему клубу. Но самое главное, что я сейчас принёс победу "Уралу". Для меня это важнее

Не отмечал гол? Я всё-таки играл за "Спартак" — это мой бывший клуб. Я даже не знал, как отпраздновать. Я не так часто забиваю: "Зениту" на сборах и сейчас», — приводит слова Сунгатулина «Чемпионат».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.