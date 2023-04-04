Гончаренко: Понимали, что надо искать счастье у чужих ворот, старались атаковать

Главный тренерподвел итог матча Кубка России против(2:1).

«Мы знаем, что в городе много "шмелей". Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это. Со "Спартаком" сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал.

Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график — играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.