«Лестер» уступил «Астон Вилле», «Лидс» победил «Ноттингем Форресь»

Бирмингемская «Астон Вилла» одержала выездную победу над «Лестером» (2:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Вертикальная атака удалась гостям, мяч от Консы и Соареса достался Буэндии, аргентинец покатил на ход Олли Уоткинсу, тот убежал от Фаса и низом пробил мимо Иверсена.

На 35-й минуте хозяева сравняли счет. Фас выдал отличную диагональ на левый фланг на Харви Барнса, тот прокинул мяч себе на ход, ушел от опеки Янга и блестяще обвёл Мартинеса.

На 70-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Дьюсбери-Холл получил вторую желтую карточку за грубый фол против Янга на фланге.

На 87-й минуте Ндиди допустил ошибку перед штрафной «Лестера», не глядя отдавая налево. Траоре оказался первым на мяче и потрясающим ударом с 25 метров обвёл Иверсена.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Астон Вилла 1:2 Голы: 1:1 Олли Уоткинс (24'), 1:1 Харви Льюис Барнс (35'), 1:2 Бертран Траоре (87') Лестер: Даниэль Иверсен, Тимоти Кастань, Гарри Суттар, Ваут Фас, Виктор Кристансен, Нампалис Менди, Вильфред Ндиди, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон (Рикарду Перейра, 85'), Джейми Варди (Патсон Дака, 76'), Харви Льюис Барнс Астон Вилла: Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Бертран Траоре, 85'), Эмилиано Буэндия, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джейкоб Рэмси (Джон Дуран, 79'), Алекс Морено (Лука Динь, 85'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эшли Янг (Калум Чемберс, 85'), Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Тимоти Кастань (54'), Кирман Дьюсбери-Холл (64'), Кирман Дьюсбери-Холл (70'), Ваут Фас (89')

В параллельном матче «Лидс» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

Еще в одном матче «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2.