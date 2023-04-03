Слуцкий прокомментировал провокационное заявление Дзюбы после матча с «Пари НН»

Известный тренерпризнался, что его не удивили слова нападающего «Локомотива»после матча с(4:0).

Дзюба стал автором двух забитых мячей в ворота «Пари НН». После игры 34-летний футболист передал привет руководству нижегородского клуба.

В начале года «Пари НН» отказался подписывать контракт с Дзюбой.

«Монолог Дзюбы с приветом "Пари НН"? В этом весь Артем. Он независим в своих оценках и суждениях.

Раньше была фраза: "Не злите Эдика" про Стрельцова, чтобы его не трогали, тогда он спит. Как только кто-то бил его по ногам, то всё. Очень похожая ситуация, но я ни в коем случае не сравниваю, провожу аналогию.

Для Дзюбы моральная составляющая, реваншизм играют важную роль.

То, что "Пари НН" мог взять Артема в зимнее трансферное окно, но не сделал это, стало для него раздражителем и он провёл блестящий матч», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.