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    Слуцкий прокомментировал провокационное заявление Дзюбы после матча с «Пари НН»

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    Известный тренер Леонид Слуцкий признался, что его не удивили слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с «Пари НН» (4:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Дзюба стал автором двух забитых мячей в ворота «Пари НН». После игры 34-летний футболист передал привет руководству нижегородского клуба.

    В начале года «Пари НН» отказался подписывать контракт с Дзюбой.

    «Монолог Дзюбы с приветом "Пари НН"? В этом весь Артем. Он независим в своих оценках и суждениях.

    Раньше была фраза: "Не злите Эдика" про Стрельцова, чтобы его не трогали, тогда он спит. Как только кто-то бил его по ногам, то всё. Очень похожая ситуация, но я ни в коем случае не сравниваю, провожу аналогию.

    Для Дзюбы моральная составляющая, реваншизм играют важную роль.

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    • То, что "Пари НН" мог взять Артема в зимнее трансферное окно, но не сделал это, стало для него раздражителем и он провёл блестящий матч», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

    Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.

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