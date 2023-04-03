Дзюба о новом контракте с «Локомотивом»: До конца сезона точно не буду ничего подписывать

Нападающий «Локомотива»признался, что может покинуть московский клуб после завершения сезона.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до июня 2023 года.

«Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать.

С огромным уважением отношусь к "Локомотиву", к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим.

Я выслушаю все предложения, но "Локомотив" точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в Локо», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.