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    Дзюба о новом контракте с «Локомотивом»: До конца сезона точно не буду ничего подписывать

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что может покинуть московский клуб после завершения сезона.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до июня 2023 года.

    «Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать.

    С огромным уважением отношусь к "Локомотиву", к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим.

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    • Я выслушаю все предложения, но "Локомотив" точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в Локо», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.

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