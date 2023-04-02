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    Дзюба: Моя цель — догнать и перегнать Кержакова в статусе лучшего бомбардира всея Руси

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    Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о намерении опередить бывшего российского футболиста Александра Кержакова по количеству голов за карьеру.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Блин, я чуть-чуть сбился. Есть же несколько версий: "Клуб Федотова", другой клуб... Знаю, что где-то рядом.

    10 мячей? Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Дзюба в субботу оформил дубль в матче 21‑го тура РПЛ с нижегородским «Пари НН» (4:0). За карьеру 34‑летний нападающий забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

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