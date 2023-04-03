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    Орлов: Сейчас Дзюба представляет реальную угрозу для «Зенита»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба способен отличиться в предстоящем матче с «Зенитом».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 9 апреля в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Дзюба против "Зенита" — это, безусловно, яркая вывеска. Артем — молодец. Когда хорошо, тогда хорошо. Видно, что он нашел общий язык с тренером, ему там комфортно.

    Но и партнеры, надо сказать, у него классные. Какой сильный матч опять провел Пиняев! Выздоровел и набирает обороты Жемалетдинов. Барионов ожил. Симпатичная команда, способная многим потрепать нервы. Прибавляет и прибавляет. Если бы у железнодорожников после зимней паузы было побольше очков, они могли бы бороться даже за тройку.

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    • Дзюба сейчас лучший нападающий в РПЛ? Ну конечно! Правда, и Сергеев тоже оформил дубль в этом туре. Показал, что в "Зените" тоже есть забивной форвард. Но Дзюба, безусловно, хорош. Даже пяткой уже забивает!

    Так что матч "Локомотив" — "Зенит" получится весьма интересным. Защитникам сине-бело-голубых придется попотеть, чтобы нейтрализовать такого Дзюбу — сейчас он представляет реальную угрозу», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах текущего чемпионата России.

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