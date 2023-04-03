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    Магкеев: Дзюба разряжает обстановку, помогает молодым раскрепоститься

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о важной роли Артема Дзюбы.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    Дзюба перешел в «Локомотив» перед началом второй половины сезона. В четырех весенних матчах чемпионата России 34-летний футболист забил шесть мячей.

    «Что Артем Дзюба делает в раздевалке? (смеется) Как он ее меняет? Вы все прекрасно знаете Артема: он очень много разговаривает и шутит, может немного снять стресс (смеется).

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    • Пример? Игра с "Краснодаром", захожу в раздевалку: все парни настроены. Дзюба просто начинает шутить, разряжать обстановку, чтобы парни раскрепостились. Тем самым он помогает молодым чувствовать себя лучше на поле.

    Естественно, самое важное Дзюба делает на футбольном поле», — сказал Магкеев в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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