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    Президент РПЛ: Дзюба — звезда. Хорошо, что он феерит

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    Президент Мир РПЛ Александр Алаев поделился признался, что его радуют успехи нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба был признан лучшим игроком марта в РПЛ. В четырех матчах текущего чемпионата России 34-летний футболист забил шесть мячей.

    «Хотел бы поздравить Дзюбу со званием "Игрок месяца" и Галактионова со званием "Тренер месяца".

    Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет "Локомотиву" и будет полезен. Это подтвердилось.

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    • То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад.

    Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», — приводит слова Алаева Sport24.

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