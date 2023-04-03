Президент РПЛ: Дзюба — звезда. Хорошо, что он феерит

Президент Мир РПЛподелился признался, что его радуют успехи нападающего «Локомотива»

Дзюба был признан лучшим игроком марта в РПЛ. В четырех матчах текущего чемпионата России 34-летний футболист забил шесть мячей.

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием "Игрок месяца" и Галактионова со званием "Тренер месяца".

Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет "Локомотиву" и будет полезен. Это подтвердилось.

То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад.

Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», — приводит слова Алаева Sport24.