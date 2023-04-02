Сегодня в 18:30 по московскому времени на стадионе «Сент Джеймс Парк» подопечные Эдди Хау в рамках 29-го тура чемпионата Англии примут «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Сороки» после 26-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ньюкасла» 47 очков: 12 побед, 11 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 39:19.

После серии из 4-х игр подряд без побед «сороки» смогли заработать 6 из 6 очков в двух последних турах. Сначала подопечные Эдди Хау принимали на «Сент Джеймс Парк» «Вулверхэмптон», обыграв соперника со счетом 2:1 и забив решающий гол за 11 минут до окончания основного времени матча.

В крайнем туре АПЛ «Ньюкасл» играл на выезде против «Ноттингем Форест». «Лесники» открыли счет первыми, но перед самым перерывом Исак восстановил паритет. Все шло к ничьей, но уже в компенсированное время в ворота «Ноттингем Форест» был назначен пенальти, который успешно реализовал все тот же Исак, оформив дубль (2:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 26-ти сыгранных туров расположился на 3-й позиции в турнирной таблице АПЛ. На счету «красных дьяволов» 50 очков: 15 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 41:35.

Подопечные Эрика тен Хага подходят к матчу с «Ньюкаслом» с четырехматчевой серией без поражений во всех турнирах. За этот период «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Бетис» (4:1 и 1:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующий раунд. Свой последний на данный момент матч «красные дьяволы» проводили в 1/4 финала Кубка Англии против «Фулхэма», где смогли добиться волевой победы, забив трижды за последние 15 минут матча (3:1).

Что касается чемпионата Англии, то в двух последних матчах манкунианцы набрали лишь одно очко, при этом не забив ни разу. После разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:7) «красные дьяволы» принимали «Саутгемптон», но так и не смогли распечатать ворота соперника, во второй раз в сезоне сыграв со счетом 0:0. Первый был как раз с «Ньюкаслом» в первом круге.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в финале Кубка английской лиги в конце февраля. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:0 и завоевал трофей. Всего за 10 последних матчей на счету «красных дьяволов» 7 побед, один раз выиграл «Ньюкасл» и еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.17.