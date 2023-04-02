«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отставание от топ-4 — всего лишь два очка.

«Сороки», конечно же, оказались не готовы к борьбе за титул, для них это пока что чересчур сложная задача.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 2.353.453.00Фрибет$40

Но вполне вероятно, что команда Эдди Хау сможет вырвать путевку в Лигу чемпионов. В этом плане все очень даже реально.

Перед перерывом «Ньюкасл» одержал две победы — над «Вулверхэмптоном» и «Ноттингем Форест».

Все прогнозы на АПЛ

Перед этим была серия из пяти матчей без побед, в том числе два поражения. Также стоит обратить внимание на то, что половина из десяти предыдущих матчей «Ньюкасла» в АПЛ завершились вничью, в трех случаях со счетом 0:0.

И еще один важный факт: у «Ньюкасла» по-прежнему лучшая оборона в АПЛ — в 26-ти матчах команда Хау пропустила лишь 19 мячей (на своем поле — 9).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти матчах 50 очков.

«МЮ» тоже выбыл из чемпионской гонки, но при этом «красные дьяволы» уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

Но при этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов.

А «Манчестер Юнайтед», как известно, ужасно провел мартовские матчи в чемпионате Англии. После сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:7) на «Энфилде» команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0). В игре с аутсайдером ключевым моментом стало удаление Каземиро еще в первом тайме.

«МЮ» выиграл лишь четыре из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «МЮ» — за 2.87.

В конце февраля «МЮ» выиграл у «Ньюкасла» в финале Кубка лиги — 2:0. В этой игре команда тен Хага действительно доминировала.

А вот осенняя встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 0:0.

И в предстоящем матче команды, скорее всего, тоже не порадуют болельщиков забитыми мячами. Игра завершится либо со счетом 1:0 (в чью пользу — сложно сказать) или 0:0.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.17.