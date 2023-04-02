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    «Ньюкасл» и «МЮ» «засушат» игру?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 2 апреля 2023 года

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    «Ньюкасл» ни разу не забивал в двух предыдущих матчах с «МЮ»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отставание от топ-4 — всего лишь два очка.

    «Сороки», конечно же, оказались не готовы к борьбе за титул, для них это пока что чересчур сложная задача.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед

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    Но вполне вероятно, что команда Эдди Хау сможет вырвать путевку в Лигу чемпионов. В этом плане все очень даже реально.

    Перед перерывом «Ньюкасл» одержал две победы — над «Вулверхэмптоном» и «Ноттингем Форест».

    Все прогнозы на АПЛ

    Перед этим была серия из пяти матчей без побед, в том числе два поражения. Также стоит обратить внимание на то, что половина из десяти предыдущих матчей «Ньюкасла» в АПЛ завершились вничью, в трех случаях со счетом 0:0.

    И еще один важный факт: у «Ньюкасла» по-прежнему лучшая оборона в АПЛ — в 26-ти матчах команда Хау пропустила лишь 19 мячей (на своем поле — 9).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 26-ти матчах 50 очков.

    «МЮ» тоже выбыл из чемпионской гонки, но при этом «красные дьяволы» уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии.

    Но при этом в клубе прекрасно понимают, что главным индикатором успеха станет выход в Лигу чемпионов.

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    • А «Манчестер Юнайтед», как известно, ужасно провел мартовские матчи в чемпионате Англии. После сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:7) на «Энфилде» команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0). В игре с аутсайдером ключевым моментом стало удаление Каземиро еще в первом тайме.

    «МЮ» выиграл лишь четыре из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «МЮ» — за 2.87.

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    В конце февраля «МЮ» выиграл у «Ньюкасла» в финале Кубка лиги — 2:0. В этой игре команда тен Хага действительно доминировала.

    А вот осенняя встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 0:0.

    И в предстоящем матче команды, скорее всего, тоже не порадуют болельщиков забитыми мячами. Игра завершится либо со счетом 1:0 (в чью пользу — сложно сказать) или 0:0.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.17.

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «МЮ» «засушат» игру?
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