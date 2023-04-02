«Наполи» — «Милан»: счет матча 0:4, обзор голов

В 28-м туре Серии Апринял. Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 4:0.

До 25-й минуты матча «россонери» забили дважды. Сначала отметился Рафаэл Леау с передачи Браима Диаса. Позже сам Диас удвоил счет.

На 59-й минуте Леау сделал дубль. Через 10 минут Алексис Салемакерс довел дело до полнейшего разгрома хозяев.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Милан 0:4 Голы: 0:2 Рафаэл Леау (17'), 0:2 Браим Диас (25'), 0:3 Рафаэл Леау (59'), 0:4 Алексис Салемакерс (67') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ (Жуан Жесус, 81'), Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Элиф Элмас, 68'), Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 68'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 68'), Джованни Симеоне (Джакомо Распадори, 77'), Хвича Кварацхелия Милан: Оливье Жиру (Анте Ребич, 74'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 74'), Раде Крунич (Шарль Де Кетеларе, 83'), Браим Диас (Алексис Салемакерс, 57'), Исмаэль Беннасер (Тьемуэ Бакайоко, 83'), Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Оливье Жиру (35'), Станислав Лоботка (40'), Раде Крунич (63')

Для «Наполи» это было первое крупное поражение в сезоне. Несмотря на этом, «неаполитанцы» продолжают уверенно лидировать в таблице Серии А с 71 пунктом. Отрыв от «Лацио» составляет 16 очков.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 51 очко и благодаря этому поднялся на 3-е место в зоне Лиги чемпионов.