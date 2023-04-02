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    Индзаги: Нам нужно больше работать, начиная с меня

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    Рулевой «Интера» Симоне Индзаги подвел итог матча 28-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:1).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Большое разочарование, ведь мы проиграли два домашних матча подряд. Нам нужно больше работать, начиная с меня. "Фиорентина" — качественная команда, ребята сделали все, что могли. Нам нужно быть более решительными, потому что у нас было много шансов забить, и мы должны были бы ими воспользоваться.

    Я не могу требовать большего в плане усердия. Ребята сделали все, что я их просил. Если бы Ромелу Лукаку забил те два момента, то его игра оценивалась бы совсем иначе. Его роль заключается в том, чтобы создавать возможности, совершать движения, которые нужны команде.

    Не только у него были голевые эпизоды, поэтому я бы не концентрировался только на Ромелу», — приводит слова Индзаги Football Italia.

    Таким образом, по итогам этого противостояния команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Интер» (50 очков) — третий, «Фиорентина» (40 пунктов) — восьмая.

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