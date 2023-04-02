начнут матч в 13:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 02.04.2023.

Последний матч между собой: Краснодар-2 — Енисей 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Енисей» — «Краснодар-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Енисей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Енисей — Краснодар-2.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам