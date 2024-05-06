ЦСКА — «Рубин»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

В составе армейцев голы забили полузащитник Аббосбек Файзуллаев на 45+2-й минуте и нападающий Фёдор Чалов на 74-й минуте.

У «Рубина» голы записали на свой счет защитник Илья Рожков на 42-й минуте и нападающий Мирлинд Даку на 90+2-й минуте. Гол форварда помог казанцам избежать поражения.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 2:2 Голы: 0:1 Илья Рожков (42'), 1:1 Fayzullaev A. (45+2'), 2:1 Фёдор Чалов (74'), 2:2 Мирлинд Даку (90+2') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Khellven, Diveev I., Oblyakov I., Agapov I., Fayzullaev A., Davila V. Рубин: Юрий Дюпин, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Мацей Рыбус, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Shabanhaxhaj D. Предупреждение: Виллиан Роша (57')

После этого матча ЦСКА занимает 8-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Рубин» — на 9-й позиции (38 баллов).