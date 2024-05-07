7 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Начало игры — в 22:00 мск. ПСЖ — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Команда Луиса Энрике бьется сразу на нескольких фронтах. Чемпионат Франции парижане досрочно выиграли.

При этом ПСЖ в первом поединке уступил немцам. Правда, коллизия получилась лишь минимальной.

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Последние матчи: до ничьей с «Гавром» (3:3) парижане выиграли трижды кряду. Причем все эти виктории завершились с одинаковым счетом 4:1.

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Команда Луиса Энрике в четвертьфинале Лиги чемпионов красиво расправилась с «Барселоной». Уступив в первой встрече (2:3), в ответном матче ПСЖ был сильнее (4:1).

Не сыграют: Лукас Эрнандес — травмирован.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов французы имеют особую мотивацию. Да и минимальное выездное поражение будет отличным посылом играть более активно.

В кадровом плане у парижан относительный порядок. Да и на месте лидер атак парижского клуба Килиан Мбаппе.

Плюс ко всему, парижане всем силы могут бросить на Лигу чемпионов. Мбаппе и компания будут рвать и метать!

И уж совсем очевидно, что французы будут действовать с позиции силы. Команда Луиса Энрике нынче смотрится весьма выгодно.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Боруссия» Д разнесла оборону «Аугсбурга» (5:1).

Эта победа стала для дортмундцев второй кряду. Хотя до того команда разгромно уступила «РБ Лейпцигу» (1:4).

В Лиге чемпионов «Боруссия» Д явно намерена пробиться в финал. Вот только в Париже нужно сыграть предельно сконцентрированно.

Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Аллер — травмированы.

Состояние команды: победа в первом поединке дает немцам определенные преференции. Между тем, игры сугубо на удержание от гостей не дождетесь!

В 5 своих последних поединках «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих матчах дортмундцы отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Матчи с парижанами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков немцы уступили 2 раза при 2 викториях.

Нет сомнений, что дортмундцы будут искать счастья у ворот парижан. «Боруссия» Д способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Парижане не выигрывают 2 матча кряду

Дортмундцы выиграли в 2 своих последних матчах

Парижанин Килиан Мбаппе отличился 8 голами в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 6.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

Прогноз: Гости имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей.

Немцы выиграли в первом поединке, и вполне способны повторить этот успех в Париже.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 6.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что парижане уступят со счетом 1:2.

Ставка: Поражение ПСЖ со счетом 1:2 за 21.00.