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    ПСЖ повторно уступит немцам

    ПСЖ — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка (к. 6.01) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Боруссия» Д
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    Килиан Мбаппе
    7 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Начало игры — в 22:00 мск. ПСЖ — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 07 Мая 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    ПСЖ

    Турнирное положение: Команда Луиса Энрике бьется сразу на нескольких фронтах. Чемпионат Франции парижане досрочно выиграли.

    При этом ПСЖ в первом поединке уступил немцам. Правда, коллизия получилась лишь минимальной.

    ПСЖ — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до ничьей с «Гавром» (3:3) парижане выиграли трижды кряду. Причем все эти виктории завершились с одинаковым счетом 4:1.

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Команда Луиса Энрике в четвертьфинале Лиги чемпионов красиво расправилась с «Барселоной». Уступив в первой встрече (2:3), в ответном матче ПСЖ был сильнее (4:1).

    Не сыграют: Лукас Эрнандес — травмирован.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов французы имеют особую мотивацию. Да и минимальное выездное поражение будет отличным посылом играть более активно.

    В кадровом плане у парижан относительный порядок. Да и на месте лидер атак парижского клуба Килиан Мбаппе.

    Плюс ко всему, парижане всем силы могут бросить на Лигу чемпионов. Мбаппе и компания будут рвать и метать!

    И уж совсем очевидно, что французы будут действовать с позиции силы. Команда Луиса Энрике нынче смотрится весьма выгодно.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Боруссия» Д разнесла оборону «Аугсбурга» (5:1).

    Эта победа стала для дортмундцев второй кряду. Хотя до того команда разгромно уступила «РБ Лейпцигу» (1:4).

    В Лиге чемпионов «Боруссия» Д явно намерена пробиться в финал. Вот только в Париже нужно сыграть предельно сконцентрированно.

    Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Аллер — травмированы.

    Состояние команды: победа в первом поединке дает немцам определенные преференции. Между тем, игры сугубо на удержание от гостей не дождетесь!

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    В 5 своих последних поединках «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих матчах дортмундцы отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Матчи с парижанами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков немцы уступили 2 раза при 2 викториях.

    Нет сомнений, что дортмундцы будут искать счастья у ворот парижан. «Боруссия» Д способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Парижане не выигрывают 2 матча кряду

    • Дортмундцы выиграли в 2 своих последних матчах

    • Парижанин Килиан Мбаппе отличился 8 голами в Лиге чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 6.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

    Прогноз: Гости имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей.

    Немцы выиграли в первом поединке, и вполне способны повторить этот успех в Париже.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 6.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что парижане уступят со счетом 1:2.

    Ставка: Поражение ПСЖ со счетом 1:2 за 21.00.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч ПСЖ — «Боруссия» с коэффициентом для ставки 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Боруссия» Д с коэффициентом 6.01. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. ПСЖ повторно уступит немцам
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