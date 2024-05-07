ПСЖ
Турнирное положение: Команда Луиса Энрике бьется сразу на нескольких фронтах. Чемпионат Франции парижане досрочно выиграли.
При этом ПСЖ в первом поединке уступил немцам. Правда, коллизия получилась лишь минимальной.
ПСЖ — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до ничьей с «Гавром» (3:3) парижане выиграли трижды кряду. Причем все эти виктории завершились с одинаковым счетом 4:1.
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Команда Луиса Энрике в четвертьфинале Лиги чемпионов красиво расправилась с «Барселоной». Уступив в первой встрече (2:3), в ответном матче ПСЖ был сильнее (4:1).
Не сыграют: Лукас Эрнандес — травмирован.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов французы имеют особую мотивацию. Да и минимальное выездное поражение будет отличным посылом играть более активно.
В кадровом плане у парижан относительный порядок. Да и на месте лидер атак парижского клуба Килиан Мбаппе.
Плюс ко всему, парижане всем силы могут бросить на Лигу чемпионов. Мбаппе и компания будут рвать и метать!
И уж совсем очевидно, что французы будут действовать с позиции силы. Команда Луиса Энрике нынче смотрится весьма выгодно.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д мотивирована попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 3 очка за 2 тура до финиша.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Боруссия» Д разнесла оборону «Аугсбурга» (5:1).
Эта победа стала для дортмундцев второй кряду. Хотя до того команда разгромно уступила «РБ Лейпцигу» (1:4).
В Лиге чемпионов «Боруссия» Д явно намерена пробиться в финал. Вот только в Париже нужно сыграть предельно сконцентрированно.
Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Аллер — травмированы.
Состояние команды: победа в первом поединке дает немцам определенные преференции. Между тем, игры сугубо на удержание от гостей не дождетесь!
В 5 своих последних поединках «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих матчах дортмундцы отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Матчи с парижанами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков немцы уступили 2 раза при 2 викториях.
Нет сомнений, что дортмундцы будут искать счастья у ворот парижан. «Боруссия» Д способна преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Парижане не выигрывают 2 матча кряду
- Дортмундцы выиграли в 2 своих последних матчах
- Парижанин Килиан Мбаппе отличился 8 голами в Лиге чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 6.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.
- 2.07ПСЖ — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.33Болтон — Барнсли: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Пахтакор — Металлург Бекабад: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей.
Немцы выиграли в первом поединке, и вполне способны повторить этот успех в Париже.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 6.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что парижане уступят со счетом 1:2.
Ставка: Поражение ПСЖ со счетом 1:2 за 21.00.