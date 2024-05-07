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    «Боруссия» снова постарается удивить

    ПСЖ — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.07) и прогноз на ответный полуфинал Лиги чемпионов 7 мая 2024 года

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    7 мая в полуфинале Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд Начало игры — в 22:00 мск. ПСЖ — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 07 Мая 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции с большим отрывом и задолго до финиша чемпионата. В Лиге чемпионов «ПСЖ» также выступает довольно успешно и уверенно преодолел предыдущие стадии турнира.

    Последние матчи: первая игра полуфинала против «Боруссии» в гостях завершилась поражением парижан со счетом 0:1. Единственный мяч соперник забил в конце первого тайма, а после перерыва «ПСЖ» так и не смог взломать прочную оборону дортмундцев.

    ПСЖ — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    В четвертьфинале Лиги чемпионов была пройдена «Барселона» по сумме двух матчей (2:3, 4:1).

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    • Не сыграют: травмированы защитник Кимпембе и Эрнандес, первый с начала сезона.

    Состояние команды: парижане полностью сосредоточены на выступлениях в Лиге чемпионов, это главный турнир для них все последние годы. В чемпионате Франции Луис Энрике активно ротирует состав и дает возможность проявить себя резервистам.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: в чемпионате Германии «Боруссия» Дортмунд располагается только на пятом месте. Впрочем, эта позиции дает возможность участвовать в ЛЧ на следующий сезон.

    Все прогнозы на футбол

    Последние матчи: первую игру полуфинала подопечные Эдина Терзича провели очень вдохновенно и выиграли ее у «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил лучший нападающий команды Никлас Фюллькруг.

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    В четвертьфинале турнира был повержен «Атлетико» Мадрид по сумме двух встреч (1:2, 4:2).

    Не сыграют: из основных игроков пропустит встречу Бенсебаини.

    Состояние команды: в чемпионате у «Боруссии» дела складываются не лучшим образом, клуб находится далеко от лидеров Бундеслиги. Зато в ЛЧ «шмели» смотрятся очень солидно, смогли выйти из сложной группы, выбили из борьбы крепкие «ПСВ» и «Атлетико».

    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 1:0

    • В этом сезоне соперники играли на групповой стадии, и тогда «ПСЖ» победил дома 2:0, а на выезде сыграл вничью 1:1

    • В 2020 году на стадии 1/8 финала ЛЧ был сильнее «ПСЖ» по сумме двух матчей (1:2, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,57, а на «Боруссию» Дортмунд — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,68, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,26.

    Прогноз: первый матч показал, что «Боруссия» ничем не хуже «ПСЖ» по содержанию игры, а местами даже превосходит ее с точки зрения организации. Ответный матч в Париже априори будет сложнее, но немецкий клуб должен выстоять.

    Ставка: победа «Боруссии» с форой +1 за 2,07.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева не смогут забить два и более голов в основное время.

    Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» меньше 1,5 за 2,75.

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    Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.07. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» снова постарается удивить
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