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    «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?

    «Брюгге» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Фиорентина»
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    «Верона» — «Фиорентина»
    В рамках 1/2 финала Лиги конференций 8 мая пройдет матч «Брюгге» — «Фиорентина». Начало — в 19:45 «Брюгге» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 08 Мая 2024 года
    Брюгге
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    «Брюгге»

    Путь в плей-офф: «Брюгге» стартовал в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. На этой стадии бельгийский клуб сыграл против «Мольде», обменявшись победами (3:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

    В 1/4 финала Лиги конференций «Брюгге» с легкостью переиграл греческий ПАОК (1:0 — победа дома и 2:0 — выигрыш в гостях).

    Брюгге — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Первая полуфинальная дуэль против «Фиорентины» для бельгицев завершилась со знаком минус. Хотя «Брюгге» достойно смотрелся на фоне итальянского клуба и даже дважды отыгрывался.

    После быстрого пропущенного гола футболисты «Брюгге» смогли отыграться в первый раз на 17-й минуте. Бельгийский полузащитник Ханс Ванакен реализовал пенальти. Ещё в первом тайме «чёрно-синие» пропустили от «фиалок» второй мяч, отставание в счёте длилось вплоть до 63-й минуты встреч, пока бразильский форвард Игор Тиаго не восстановил равновесие снова.

    Стоит отметить, что вторую половину второго тайма «Брюгге» играл в меньшинстве, так как за грубую игру и подножку две жёлтые карточки, а вместе с ними и удаление получил нигерийский полузащитник Рафаэль Онидика (на 58-й и 61-й минутах). В итоге бельгийцы не смогли удержать ничью, пропустив третий гол на 91-й минуте встречи.

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    Не сыграют: Из-травм в ответном полуфинале не смогут сыграть два защитника: бельгиец Дедрик Бойата и нидерландец Бьорн Мейер. Из-за красный карточки в итальянской встрече, ответный поединок пропустит нигериец Рафаэль Онидика.

    Состояние команды: Таким образом прервалась выигрышная серия «Брюгге», которая состояла из 7 матчей. В чемпионате Бельгии дела обстоят куда лучше, полуфиналист Лиги конференции идёт без поражений: 6 побед и 1 ничья. В минувшем 7 тура бельгийского первенства «Брюгге» на выезде переиграл «Антверпен» (2:1).

    «Фиорентина»

    Путь в плей-офф: Итальянский клуб начал свой путь в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала. «Фиорентина» на этой стадии еврокубка с трудом переиграла «Маккаби» из Хайфы (4:3 — победа в гостях и 1:1 — ничья дома).

    В четвертьфинале Лиги конференций «фиалки» играли против «Виктории» из Чехии, переиграв команду из Чехии (0:0 — ничья в гостях и 2:0 — победа в дополнительное время дома).

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    • Последние матчи: «Фиорентина» сделала шаг навстречу финалу, одержав тяжёлую победу над «Брюгге» в домашнем поединке (3:2). Итальянцы забили быстрый гол уже на 5-й минуте матча, мяч в сетку ворот бельгийцев отправил итальянский форвард Рикардо Соттиль. Потом «фиалковые» пропустили, но под занавес тайма «Фиорентину» вывел вперёд нападающий Андреа Белотти.

    Во второй половине поединка «Брюгге» адаптировался и снова забил, играя в меньшинстве. Казалось бы, игра завергшится вничью, пока своё решающее слово не сказал ангольский форвард М'Бала Нзола, который забил победный для «Фиорентины» мяч на 91-й минуте игры.

    Не сыграют: Не сможет сыграть против «Брюгге» нападающий «Фиорентины» Рикардо Соттиль, автор первого мяча в ворота бельгийцев. Итальянец пропустит ответный полуфинал из сломанной ключицы, травму нападающий получил в матче Серии А против «Вероны».

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    Состояние команды: В итальянской Серии А «Фиорентина» опустилась на 9 место, так как в минувшем 35 туре команда потерпела поражение от «Вероны» (1:2). Несмотря на положение в турнирной таблице, «фиалки» находятся в оптимальной форме, за исключением одного футболиста Соттиля. Так что к ответному поеднку 1/2 финала Лиги конференций «Фиорентина» подходит с настроем снова победить и готова выйти в финал турнира.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» переиграла «Брюгге» в первом полуфинале Лиги конференций (3:2)

    • Прервалась выигрышная серия «Брюгге» из 7 матчей

    • «Фиорентина» и «Брюгге» забивают в среднем за матч по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.44, а победа «Фиорентины» — в 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: «Фиорентина» не тот клуб, который закроется в ответной игре и будет отсиживаться в обороне, играя на контратаке. «Фиалки» также не будут «сушить» игру, есть вероятность,что открытый футбол получится и во втором матче соперников. Будем ожидать, что оба соперника забьют друг другу в предстоящем поединке.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно также рискнуть и сыграть на том, что обе комнады устроят яркое футбольное шоу. В первом матче было забито 5 мячей, так что ожидаем результативной игры.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.63.

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    Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Фиорентина» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?
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