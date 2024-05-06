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    Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»

    «Локомотив» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 5-й минуте. Футболист выиграл борьбу за мяч и вогнал мяч в правую девятку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Антон Миранчук (5') Локомотив: Илья Лантратов, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Марио Митай, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов, Nyamsi G., Batrakov A. Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Максим Осипенко, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Sako O., El Askalany E., Ronaldo Предупреждения: El Askalany E. (19'), Nyamsi G. (84'), Артём Карпукас (90'), Илья Лантратов (90+5')

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Ростов» — на 8-й позиции (40 баллов).

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