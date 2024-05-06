«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 5-й минуте. Футболист выиграл борьбу за мяч и вогнал мяч в правую девятку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ростов 1:0 Гол: 1:0 Антон Миранчук (5') Локомотив: Илья Лантратов, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Марио Митай, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов, Nyamsi G., Batrakov A. Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Максим Осипенко, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Sako O., El Askalany E., Ronaldo Предупреждения: El Askalany E. (19'), Nyamsi G. (84'), Артём Карпукас (90'), Илья Лантратов (90+5')

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Ростов» — на 8-й позиции (40 баллов).