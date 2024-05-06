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    «Наполи» упустил победу в концовке встречи с «Удинезе»

    «Удинезе» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Удинезе» и «Наполи» поделили очки (1:1) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Первый гол забили неаполитанцы на 51-й минуте. Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил передачу от партнера и вогнал мяч в левый угол ворот.

    «Удинезе» удалось сравнять счет на 90+2-й минуте. Нападающий хозяев Исаак Саксесс отреагировал на передачу и добился ничейного результата для своей команды.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Наполи 1:1
    Голы: 0:1 Виктор Осимхен (51'), 1:1 Исаак Саксесс (90 + 2') Удинезе: Мадука Окойе, Жоау Феррейра, Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 69'), Яка Бийол, Уолас, Ойер Саррага, Ассан Камара (Джордан Земура, 87'), Лазар Самарджич, Лоренцо Лукка (Кинан Дэвис, 53'), Thomas Kristensen, Brenner Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера, Лео Эстигор, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Йеспер Линдстрём (Сириль Нгонж, 82'), Йенс-Люс Каюсте (Хамед Траоре, 73'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 87'), Маттео Политано

    После этого матча «Удинезе» занимает 18-е место в таблице Серии А с 30-ю очками в активе. «Наполи» — на 8-й позиции (51 балл).

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