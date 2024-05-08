Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Рейнджерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: В завершившемся регулярном сезоне ньюйоркцы с Манхэттена вели борьбу за лидерство на Востоке сразу с несколькими топ-командами, включая «Каролину», «Флориду» и «Бостон».

По итогу чемпионата «Рейнджерс» оказались сильнее упомянутых представителей Востока, набрав 114 очков и завоевав Президентский Кубок.

Последние матчи: В первом раунде плей-офф команда Питера Лавиолетта встретилась с «Вашингтоном» — пожалуй, самым неконкурентоспособным клубом Востока, с которым она разделалась всухую.

Встреча с «Каролиной» в рамках 1/4 финала стала первой серьезной проверкой, которую «Рейнджерс» прошли в дебютном матче, одержав трудовую победу (4:3) с дублем и ассистом Мики Зибанежада.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Предстоящий матч точно пропустит Блейк Уилер, под вопросом участие Филипа Хитила.

Состояние команды: На старте противостояния, достойного финала конференции, «Рейнджерс» одержали важнейшую в контексте понимания ситуации победу, которая может дать импульс для достижения новых промежуточных целей.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Если на старте сезона у клуба из Роли наметилось незапланированное замедление, то во второй его половине и на финише «Харрикейнз» примкнули к компании лидеров Востока.

В 82 матчах «Каролина» набрала 111 очков, с которыми обосновалась на второй строчке в конференции, на 3 балла отстав от «Рейнджерс».

Последние матчи: В 1/8 финала команда Рода Бриндамора вышла на «Айлендерс» и столкнулась с минимальным количеством проблем, которые не повлияли на исход 5-матчевого противостояния.

Серию с «Рейнджерс» «Каролина» открыла эффектным, но безуспешным в плане результата матчем в «Сквер Гарден», где с первых минут и до конца не выходила из образа отыгрывающейся команды (3:4).

Не сыграют: Второй матч в Нью-Йорке пропустит Йеспер Фаст, участие Бретта Песке.

Состояние команды: Первостепенной задачей «Харрикейнз» в первой игре, безусловно, была победа. При этом неудачный исход на старте упорного соперничества может стоить дальнейших успехов.

Статистика для ставок

Домашняя победная серия «Рейнджерс» увеличилась до пяти матчей

В целом же ньюйоркцы не проигрывают в течение семи матчей подряд

Только в двух встречах из семи предыдущих «Рейнджерс» пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 4.37, а победа «Бостона» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: Команда Лавиолетта прекрасно понимает важность второй победы дома перед выездом в Роли, где зацепиться за результат будет в разы труднее. Думая на два шага вперед, один из главных претендентов на финал проведет образцовую встречу и удвоит преимущество в серии.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.03

Прогноз: Сдержать мощную «Каролину» только за счет уверенной игры у своих ворот не получится, и первый матч это доказал. Поэтому в очередной раз Артемию, Мике и компании придется демонстрировать свои лучшие трюки в нападении.

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.87.