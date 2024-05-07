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    Под знаком голевого минимализма

    «Болтон» — «Барнсли». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, 1 лига, 7 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Болтон» — «Барнсли»
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    «Болтон»
    7 мая в 1/2 финала плей-офф 1 лиги чемпионата Англии по футболу сыграют «Болтон» и «Барнсли». Начало игры — в 22:00 мск. «Болтон» — «Барнсли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Болтон»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается непросто. Чемпионат «Болтон» завершил лишь на 3 месте турнирной таблицы третьего по рангу английского дивизиона.

    При этом «Болтон» вполне мог пробить в Чемпионшип напрямую. Вот только «Портсмут» и «Дерби Каунти» оказались проворнее.

    Последние матчи: В первом поединке полуфинала плей-офф команда победила. «Болтон» уверенно переиграл «Барнсли» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болтон» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Прекрасный сезон проводит Дион Чарльз. Форвард настрелял 16 мячей в 1 лиге, да и в первой встрече плей-офф отличился дублем.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Болтон» явно постарается пробиться в финал. Да и по игре команда выглядит сильнее соперника.

    Матчи против «Барнсли» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Болтон» по разу выиграл и уступил.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. На родной арене «Болтон» явно постарается завершить начатое!

    «Барнсли»

    Турнирное положение: «Барнсли» завершил регулярный чемпионат в зоне стыков. Команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 64 мяча в 46 матчах. Да и уступил «Барнсли» аж в 12 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: поражение в первой встрече плей-офф вышло логичным. Да и заметно, что команда пока не готова к повышению в классе.

    В пяти последних матчах «Барнсли» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    При этом средняя результативность команды составляет меньше 2 голов за матч. В 46 поединках игроки «Барнсли» настреляли 82 мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Барнсли» выглядит бледновато. Да и вряд ли команде удастся совершить чудо.

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    В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только слишком многое было потеряно в первой встрече плей-офф.

    Последняя виктория «Барнсли» над «Болтоном» случилась год назад. Тогда команда выиграла с минимальным счетом.

    Наверняка номинальные гости будут действовать рискованно. «Барнсли» надеется дать настоящий бой «Болтону».

    Статистика для ставок

    • «Болтон» не проигрывает с середины марта

    • «Барнсли» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

    • «Барнсли» не выигрывает в 7 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

    Прогноз: «Болтон» обеспечил отличный задел перед ответной встречей, и вряд ли будет надрываться.

    «Барнсли» в последних матчах явно не преуспевает, да и оборона хозяев вряд ли будет сильно ошибаться.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.33.

    Прогноз: Хозяевам уже не нужно рисковать, да и оппонент имеет проблемы в созидательном плане.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Болтон» — «Барнсли» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого минимализма
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