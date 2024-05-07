7 мая в 1/2 финала плей-офф 1 лиги чемпионата Англии по футболу сыграют «Болтон» и «Барнсли». Начало игры — в 22:00 мск. «Болтон» — «Барнсли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Болтон»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается непросто. Чемпионат «Болтон» завершил лишь на 3 месте турнирной таблицы третьего по рангу английского дивизиона.

При этом «Болтон» вполне мог пробить в Чемпионшип напрямую. Вот только «Портсмут» и «Дерби Каунти» оказались проворнее.

Последние матчи: В первом поединке полуфинала плей-офф команда победила. «Болтон» уверенно переиграл «Барнсли» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болтон» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прекрасный сезон проводит Дион Чарльз. Форвард настрелял 16 мячей в 1 лиге, да и в первой встрече плей-офф отличился дублем.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: «Болтон» явно постарается пробиться в финал. Да и по игре команда выглядит сильнее соперника.

Матчи против «Барнсли» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Болтон» по разу выиграл и уступил.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. На родной арене «Болтон» явно постарается завершить начатое!

«Барнсли»

Турнирное положение: «Барнсли» завершил регулярный чемпионат в зоне стыков. Команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 64 мяча в 46 матчах. Да и уступил «Барнсли» аж в 12 матчах чемпионата.

Последние матчи: поражение в первой встрече плей-офф вышло логичным. Да и заметно, что команда пока не готова к повышению в классе.

В пяти последних матчах «Барнсли» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

При этом средняя результативность команды составляет меньше 2 голов за матч. В 46 поединках игроки «Барнсли» настреляли 82 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Барнсли» выглядит бледновато. Да и вряд ли команде удастся совершить чудо.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только слишком многое было потеряно в первой встрече плей-офф.

Последняя виктория «Барнсли» над «Болтоном» случилась год назад. Тогда команда выиграла с минимальным счетом.

Наверняка номинальные гости будут действовать рискованно. «Барнсли» надеется дать настоящий бой «Болтону».

Статистика для ставок

«Болтон» не проигрывает с середины марта

«Барнсли» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

«Барнсли» не выигрывает в 7 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

Прогноз: «Болтон» обеспечил отличный задел перед ответной встречей, и вряд ли будет надрываться.

«Барнсли» в последних матчах явно не преуспевает, да и оборона хозяев вряд ли будет сильно ошибаться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.33.

Прогноз: Хозяевам уже не нужно рисковать, да и оппонент имеет проблемы в созидательном плане.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40