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    «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Кристал Пэлас»
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    «Кристал Пэлас»

    В 1-м тайме хозяева забили 2 безответных гола. Сначала на 12-й минуте полузащитник команды Майкл Олисе открыл счет, а на 40-й минуте Жан-Филипп Матета удвоил преимущество «орлов».

    Во 2-м отрезке матча «Кристал Пэлас» снова забил 2 гола. На 58-й минуте Тайрик Митчелл сделал счет разгромным — 3:0. Уже на 66-й минуте Майкл Олисе оформил дубль и установил окончательный результат — 4:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 4:0
    Голы: 1:0 Майкл Олисе (12'), 2:0 Жан-Филипп Матета (40'), 3:0 Тайрик Митчелл (58'), 4:0 Майкл Олисе (66') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн (Марк Гехи, 78'), Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Жайро Ридевальд, 68'), Майкл Олисе (Джеффри Шлупп, 85'), Эберечи Эзе (Джордан Айю, 85'), Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 68') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Джонни Эванс, Диогу Далот, Алехандро Гарначо, Мэйсон Маунт (Амад Диалло, 80'), Кобби Майну, Кристиан Эриксен, Каземиро, Расмус Хёйлунн (Ethan Wheatley, 80'), Антони (Софьян Амрабат, 60') Предупреждения: Софьян Амрабат (69'), Одсонн Эдуард (88')

    После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (54 балла).

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