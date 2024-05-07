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    «ПСЖ» возьмет реванш за поражение в Дортмунде, «Бешикташ» выйдет в финал Кубка Турции

    Экспресс дня 7 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 мая
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во второй Бундеслиге, Кубке Турции и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Оснабрюк» — «Шальке 04»

    Футбол. Вторая Бундеслига

    «Оснабрюк» провалил нынешний сезон. Команда не смогла удержаться во 2-й Бундеслиге. По итогам чемпионата клуб понизится в классе.

    В 31-м матче «Оснабрюк» набрал 25 очков. В активе команды 5 побед, 10 ничьих и 16 поражений. Клуб находится на последнем, 18-м месте в таблице.

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  • 30/04/2024

    • Болельщики «Шальке 04» ждали возвращения в Бундеслигу, но этого не случилось. В текущем сезоне задача оказалась для команды невыполнимой.

    Коллектив из Гельзенкирхена сейчас располагается на 12-м месте в таблице. Набрано 37 очков в 31-й игре.

    На данный момент беспроигрышная серия «Шальке 04» составляет пять матчей. Последний раз клуб проигрывал 17 марта — в гостях «Герте» (2:5).

    Ставка: Победа «Шальке» за 1.84.

    «Бешикташ» — «Анкарагюджю»

    Футбол. Кубок Турции

    «Бешикташ» постарается подтвердить статус фаворита и выйти в финал Кубка Турции. В первом матче выявить сильнейшего не удалось. Команды сыграли вничью 0:0.

    В чемпионате Турции «Бешикташ» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. В таблице клуб пока замыкает топ-5. Набрано 54 очка в 35 встречах.

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    «Анкарагюджю» находится недалеко от зоны вылета. Расстояние составляет лишь четыре очка. Команда постарается удачно сыграть в гостях и пробиться в финал Кубка Турции.

    Совсем недавно «Бешикташ» и «Анкарагюджю» уже встречались друг с другом. Матч прошел 19 апреля в рамках чемпионата Турции. Стамбульский клуб победил дома со счетом 2:0.

    Ставка: Проход «Бешикташа» за 1.40.

    «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Лига чемпионов

    Парижане подходят к ответному матчу 1/2 финала ЛЧ в качестве новоиспеченных чемпионов Франции. Однако главная цель для Луиса Энрике и его команды — победа в Лиге чемпионов. До титула осталось сделать два шага.

    «ПСЖ» провел сложный матч в Дортмунде, уступив 0:1. Первый тайм гости отыграли слабо, смогли прибавить после перерыва, но успеха не добились. В домашней встрече придется наверстывать упущенное.

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    Тренерский штаб «Боруссии» после провальной игры с «РБ Лейпциг» (1:4) нашел правильные слова и провел грамотную работу над ошибками. После этого команда одолела «ПСЖ», а затем дома в Бундеслиге разгромила «Аугсбург» со счетом 5:1.

    У «Боруссии» после первого матча есть минимальное преимущество. Но удержать его во Франции будет трудно.

    Можно не сомневаться, что «ПСЖ» постарается забить как можно быстрее. Многое в предстоящей встрече будет зависеть от надежных действий обороны «шмелей». Матсу Хуммельсу и другим защитникам следует сыграть максимально cконцентрированно.

    Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.49.

    Общий коэффициент — 3.83.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 7 мая с коэффициентом 3.83. Дата матча: 07.05.2024. Экспресс. «ПСЖ» возьмет реванш за поражение в Дортмунде, «Бешикташ» выйдет в финал Кубка Турции
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