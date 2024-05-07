В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во второй Бундеслиге, Кубке Турции и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оснабрюк» — «Шальке 04»

Футбол. Вторая Бундеслига

«Оснабрюк» провалил нынешний сезон. Команда не смогла удержаться во 2-й Бундеслиге. По итогам чемпионата клуб понизится в классе.

В 31-м матче «Оснабрюк» набрал 25 очков. В активе команды 5 побед, 10 ничьих и 16 поражений. Клуб находится на последнем, 18-м месте в таблице.

Болельщики «Шальке 04» ждали возвращения в Бундеслигу, но этого не случилось. В текущем сезоне задача оказалась для команды невыполнимой.

Коллектив из Гельзенкирхена сейчас располагается на 12-м месте в таблице. Набрано 37 очков в 31-й игре.

На данный момент беспроигрышная серия «Шальке 04» составляет пять матчей. Последний раз клуб проигрывал 17 марта — в гостях «Герте» (2:5).

Ставка: Победа «Шальке» за 1.84.

«Бешикташ» — «Анкарагюджю»

Футбол. Кубок Турции

«Бешикташ» постарается подтвердить статус фаворита и выйти в финал Кубка Турции. В первом матче выявить сильнейшего не удалось. Команды сыграли вничью 0:0.

В чемпионате Турции «Бешикташ» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. В таблице клуб пока замыкает топ-5. Набрано 54 очка в 35 встречах.

«Анкарагюджю» находится недалеко от зоны вылета. Расстояние составляет лишь четыре очка. Команда постарается удачно сыграть в гостях и пробиться в финал Кубка Турции.

Совсем недавно «Бешикташ» и «Анкарагюджю» уже встречались друг с другом. Матч прошел 19 апреля в рамках чемпионата Турции. Стамбульский клуб победил дома со счетом 2:0.

Ставка: Проход «Бешикташа» за 1.40.

«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Лига чемпионов

Парижане подходят к ответному матчу 1/2 финала ЛЧ в качестве новоиспеченных чемпионов Франции. Однако главная цель для Луиса Энрике и его команды — победа в Лиге чемпионов. До титула осталось сделать два шага.

«ПСЖ» провел сложный матч в Дортмунде, уступив 0:1. Первый тайм гости отыграли слабо, смогли прибавить после перерыва, но успеха не добились. В домашней встрече придется наверстывать упущенное.

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Тренерский штаб «Боруссии» после провальной игры с «РБ Лейпциг» (1:4) нашел правильные слова и провел грамотную работу над ошибками. После этого команда одолела «ПСЖ», а затем дома в Бундеслиге разгромила «Аугсбург» со счетом 5:1.

У «Боруссии» после первого матча есть минимальное преимущество. Но удержать его во Франции будет трудно.

Можно не сомневаться, что «ПСЖ» постарается забить как можно быстрее. Многое в предстоящей встрече будет зависеть от надежных действий обороны «шмелей». Матсу Хуммельсу и другим защитникам следует сыграть максимально cконцентрированно.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.49.

Общий коэффициент — 3.83.