17 мая в 9-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Динамо-Брест». Начало игры — в 18:55 мск. «Слуцк» — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк», похоже, обречен на борьбу за выживание. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла лишь 2 раза в 8 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Слуцк» реже гола за матч: 5 голов в 8 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда снова проиграла. «Слуцк» с минимальным счетом уступил дзержинскому «Арсеналу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

А вот cильную «Славию» команде удалось сенсационно обыграть. Единственный мяч был забит в середине второго тайма.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка. Да и проиграла команда уже в 5 матчах чемпионата.

Матчи против брестчан для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Слуцк» выиграл дважды при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Фактор своего поля может помочь им в этой встрече.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане старт чемпионата провели достаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо-Брест» в 8 матчах набрал 16 очков. При этом брестчане сумели отличиться 18 точными ударами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Динамо-Брест» расписал мировую с «Гомелем» (1:1).

До того динамовцы уверенно переиграли «канониров» (2:0). А вот поединок с «Нафтаном» принес лишь паритет (2:2).

Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах выиграл дважды. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: брестчане еще не потерпели ни единого поражения. Правда, потери очков на ровном месте не прибавили положительных эмоций.

Команда достаточно мощно смотрится в плане созидания. Вот только стабильностью результатов динамовцы не блещут.

Притом «Динамо-Брест» лишь на 3 очка отстает от лидера. Зато забивает команда чаще всех в белорусском чемпионате.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть три очка. Брестчане наверняка будут действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

Брестчане в среднем забивают более 2 голов за матч

«Динамо» Брест еще не проигрывал в нынешнем чемпионате

«Слуцк» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью равными коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: Брестчане явно сильнее соперника, к тому же проводят продуктивный игровой цикл.

Гости постараются еще более улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05