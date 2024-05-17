Слуцк
Динамо Брест
«Слуцк»
Турнирное положение: «Слуцк», похоже, обречен на борьбу за выживание. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом команда выиграла лишь 2 раза в 8 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Слуцк» реже гола за матч: 5 голов в 8 поединках.
Слуцк — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда снова проиграла. «Слуцк» с минимальным счетом уступил дзержинскому «Арсеналу».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.
А вот cильную «Славию» команде удалось сенсационно обыграть. Единственный мяч был забит в середине второго тайма.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка. Да и проиграла команда уже в 5 матчах чемпионата.
Матчи против брестчан для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Слуцк» выиграл дважды при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Фактор своего поля может помочь им в этой встрече.
«Динамо-Брест»
Турнирное положение: Брестчане старт чемпионата провели достаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо-Брест» в 8 матчах набрал 16 очков. При этом брестчане сумели отличиться 18 точными ударами.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Динамо-Брест» расписал мировую с «Гомелем» (1:1).
До того динамовцы уверенно переиграли «канониров» (2:0). А вот поединок с «Нафтаном» принес лишь паритет (2:2).
Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах выиграл дважды. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: брестчане еще не потерпели ни единого поражения. Правда, потери очков на ровном месте не прибавили положительных эмоций.
Команда достаточно мощно смотрится в плане созидания. Вот только стабильностью результатов динамовцы не блещут.
Притом «Динамо-Брест» лишь на 3 очка отстает от лидера. Зато забивает команда чаще всех в белорусском чемпионате.
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть три очка. Брестчане наверняка будут действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- Брестчане в среднем забивают более 2 голов за матч
- «Динамо» Брест еще не проигрывал в нынешнем чемпионате
- «Слуцк» в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью равными коэффициентами — 1.91 и 1.91.
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Прогноз: Брестчане явно сильнее соперника, к тому же проводят продуктивный игровой цикл.
Гости постараются еще более улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05