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    Продолжат ли брестчане погоню за лидером?

    «Слуцк» — «Динамо-Брест». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 мая 2024 года

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    «Динамо-Брест»
    17 мая в 9-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Динамо-Брест». Начало игры — в 18:55 мск. «Слуцк» — «Динамо-Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Мая 2024 года

    Слуцк

  • Слуцк
    •  Слуцк 18:55 Динамо Брест

    Динамо Брест

  • Брест
    •

    «Слуцк»

    Турнирное положение: «Слуцк», похоже, обречен на борьбу за выживание. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом команда выиграла лишь 2 раза в 8 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Слуцк» реже гола за матч: 5 голов в 8 поединках.

    Слуцк — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре команда снова проиграла. «Слуцк» с минимальным счетом уступил дзержинскому «Арсеналу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

    А вот cильную «Славию» команде удалось сенсационно обыграть. Единственный мяч был забит в середине второго тайма.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка. Да и проиграла команда уже в 5 матчах чемпионата.

    Матчи против брестчан для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Слуцк» выиграл дважды при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Фактор своего поля может помочь им в этой встрече.

    «Динамо-Брест»

    Турнирное положение: Брестчане старт чемпионата провели достаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо-Брест» в 8 матчах набрал 16 очков. При этом брестчане сумели отличиться 18 точными ударами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Динамо-Брест» расписал мировую с «Гомелем» (1:1).

    До того динамовцы уверенно переиграли «канониров» (2:0). А вот поединок с «Нафтаном» принес лишь паритет (2:2).

    Вообще, «Динамо-Брест» в 5 последних матчах выиграл дважды. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: брестчане еще не потерпели ни единого поражения. Правда, потери очков на ровном месте не прибавили положительных эмоций.

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    Команда достаточно мощно смотрится в плане созидания. Вот только стабильностью результатов динамовцы не блещут.

    Притом «Динамо-Брест» лишь на 3 очка отстает от лидера. Зато забивает команда чаще всех в белорусском чемпионате.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть три очка. Брестчане наверняка будут действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • Брестчане в среднем забивают более 2 голов за матч

    • «Динамо» Брест еще не проигрывал в нынешнем чемпионате

    • «Слуцк» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью равными коэффициентами — 1.91 и 1.91.

    Прогноз: Брестчане явно сильнее соперника, к тому же проводят продуктивный игровой цикл.

    Гости постараются еще более улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Слуцк» — «Динамо-Брест». 17 мая в 9-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Динамо-Брест». Начало игры — в 18:55 мск. / Ставка и прогноз на матч «Слуцк» — «Динамо-Брест» с коэффициентом 2.11.
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